الأمين العام لحزب ميركل يتخلى عن منصبه قبل تشكيل حكومة جديدة

قالت مصادر من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الأمين العام للحزب بيتر تاوبر قرر التخلي عن منصبه بعد فترة مرض.