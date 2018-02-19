رعب في الولايات المتحدة بسبب "قاتل الأقمار الصناعية" الروسي

ووفقا للتقرير، قد تظهر الأسلحة التي تنطوي على هذه الإمكانات في ترسانة روسيا والصين في السنوات القليلة المقبلة.
وتابع التقرير، أن "روسيا والصين تعملان على صناعة وابتكار أسلحة مضادة للأقمار الصناعية للحد من الإمكانيات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها".
هذا وذكر خبراء في المخابرات الأمريكية، أن روسيا والصين يمكنهما استخدام مثل هذه الأسلحة ضد الولايات المتحدة فى الصراعات المستقبلية.
ولذلك يجب على الولايات المتحدة زيادة مستوى حماية الأقمار الصناعية التجارية والمدنية والعسكرية الأمريكية.
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