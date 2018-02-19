الصين تفرض حظرا سنويا على صيد الأسماك في النهر الأصفر

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة(شينخوا)، اليوم الاثنين، نقلا عن بيان لوزارة الزراعة إن الصين ستفرض حظرا على صيد الأسماك في النهر الأصفر، خلال الفترة من أول أبريل/ نيسان حتى 30 يونيو/ حزيران من كل عام ابتداء من العام الحالي.

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ويهدف هذا الحظر إلى حماية الأحياء المائية في النهر الأصفر، لأن الصيد الجائر يهدد الموارد السمكية وسيشمل الحظر النهر الرئيسي و13 رافدا وثلاث بحيرات رئيسية متصلة بالنهر الأصفر.

وتطبق الصين حظرا سنويا على صيد الأسماك في نهر يانغتسي منذ عام 2002، وفي نهر بيرل ثالث أكبر أنهارها منذ 2010.

والنهر الأصفر ثاني أطول أنهار الصين بعد يانغستي وينبع من إقليم تشينغهاي في شمال غرب البلاد، ويتدفق عبر المنطقة الوسطى الشمالية.

(رويترز)