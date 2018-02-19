إيران: لم نجد حتى الآن موقع حطام طائرة الركاب التي سقطت وسط البلاد

قالت السلطات الإيرانية إنها لم تجد حتى الآن موقع حطام طائرة الركاب التي سقطت أمس وسط البلاد، مؤكدة أن البحث مستمر.

طهران- سبوتنيك . وأشار التليفزيون الحكومي، بحسب وكالة "رويترز"، إلى أن المروحيات وموظفي الإنقاذ الجبلية من القوات المسلحة والهلال الأحمر بالإضافة إلى المتطوعين المحليين، شاركوا في عملية البحث، رغم أنه ليس من المتوقع العثور على أي ناجين.

ونقلت بدورها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن مسؤول في الهلال الأحمر الإيراني قوله: "هناك 5 وحدات بدأت عملية البحث في الساعات الأولى من الصباح، كما تقوم طائرات استطلاع عسكرية بالبحث في المنطقة.

وقال كذلك وزير النقل الإيراني، عباس أخوندي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم": "نحن نواجه لغز إجمالي، ولا نعرف حتى الآن كيف تم ذلك الحادث".

بدوره، أوضح نائب رئيس وكالة الفضاء الإيراني، مجتبي ساراديغي، أن طهران طالبت بعض الدول الأوروبية والصين، بالمساعدة في عمليات البحث عن طريق صور الأقمار الصناعية.

وكانت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة آسمان، تحطمت صباح أمس الأحد، 18 فبراير/شباط، بمحافظة أصفهان وسط البلاد وكانت تقل 65 راكبا.

وقال مدير العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران "سيد محمد تقي طباطبائي" إن جميع المسافرين بالإضافة إلى طاقم طائرة ATR المنكوبة والذي يبلغ عددهم 66 راكباً، فقدوا أرواحهم إثر سقوط هذه الطائرة اليوم في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان.

أعرب عن أسفه سقوط طائرة ATR تابعة للشركة، مشيرا إلى أن كافة المسافرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة بما يشمل 60 مسافرا ومضيفين اثنين وعنصرين امنيين وقائد الطائرة ومساعده، ذهبوا ضحية إثر سقوط الطائرة.