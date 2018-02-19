أنباء عن العثور على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة ومنظمة الطيران تنفي

عثرت الفرق المشاركة في البحث عن حطام الطائرة الإيرانية التي سقطت في أصفهان بوسط البلاد على أجزاء من حطامها.

© Fotolia/ Emmanuel Wuyts إيران: لم نجد حتى الآن موقع حطام طائرة الركاب التي سقطت وسط البلاد

طهران — سبوتنيك . وقال مصدر في وزارة النقل الإيرانية لوكالة "سبوتنيك"، بعد ظهر اليوم الاثنين 18 فبراير/شباط: "تم إيجاد أجزاء من حطام الطائرة قبل قليل بالقرب من منطقة تدعى دنغزلو بجنوب أصفهان".

وقال موقع "العالم" الإيراني إن السلطات الإيرانية عثرت على حطام الطائرة التي تحطمت أمس الأحد وعلى متنها 66 شخصا في وسط البلاد، ونقلت عن حاكم إقليم بويراحمدي وكوهقيلية قوله إن السلطات عثرت على حطام الطائرة قرب مدينة دنكزلو في منطقة سيميروم بإقليم أصفهان.

من جانبه، قال مصدر بمنظمة الطيران الإيرانية، إن المنظمة لم تصلها معلومات حول العثور على أجزاء من حطام الطائرة الإيرانية التي سقطت بوسط البلاد.

وقال مصدر بالمنظمة لوكالة "سبوتنيك": "لا نؤكد خبر إيجاد أجزاء من حطام الطائرة حتى اللحظة، حيث لم تصلنا أية معلومات حول ذلك"، وتابع: "هناك هيئة فرنسية من 7 أشخاص ستصل طهران اليوم لبحث أبعاد سقوط الطائرة".

وأضاف المصدر، أن "الشركة المصنعة لمحركات الطائرة، وهي شركة كندية، أعلنت استعدادها لإرسال هيئة للمساعدة بعد موافقة طهران".

وكانت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة آسمان، تحطمت صباح أمس الأحد، 18 فبراير/شباط، بمحافظة أصفهان وسط البلاد وكان على متنها 66 راكبا.

وقال مدير العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران "سيد محمد تقي طباطبائي: "إن جميع المسافرين بالإضافة إلى طاقم طائرة ATR المنكوبة والذين يبلغ عددهم 66 راكباً، فقدوا أرواحهم إثر سقوط هذه الطائرة اليوم في منطقة سميرم في محافظة أصفهان".