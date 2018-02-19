بريطانيا قلقة من توصل خبراء أمميون إلى دخول أسلحة إيرانية لليمن بعد فرض حظر السلاح

أعرب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عن قلقه البالغ إزاء ما توصل إليه فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن، من إدخال أسلحة وصواريخ إيرانية الصنع إلى اليمن بعد فرض حظر السلاح.

القاهرة —. وقال جونسون في بيان صادر عن الخارجية اليوم الاثنين "أشعر بقلق بالغ إزاء ما توصل إليه فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، من أن صواريخ وأسلحة إيرانية المنشأ أدخلت إلى اليمن بعد فرض حظر الاسلحة".

وبحسب البيان أضاف جونسون أن "إيران بهذا لا تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015، وهذا يؤكد مخاوفنا من أنهم يزعزعون الاستقرار في اليمن والمنطقة".

ودعا الوزير البريطاني إيران إلى "وقف الأنشطة التي من شأنها تصعيد الصراع، وأن تدعم الحل السياسي للنزاع في اليمن"، وتابع "كما أدعو جميع الأطراف المنخرطة في النزاع إلى الالتزام الكامل بالقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".