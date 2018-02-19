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    أردوغان في هامبورغ

    أردوغان يبلغ بوتين أن دخول الجيش السوري إلى عفرين سيكون له تداعيات

    © REUTERS/ WOLFGANG RATTAY
    العالم
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    صرحت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أن دخول قوات من الجيش السوري إلى مقاطعة عفرين شمال غرب سوريا، بالتنسيق مع وحدات حماية الشعب الكردية، أمر سيكون له تداعيات.

    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي في سوتشي، 13 نوفمبر، 2017
    © Sputnik. Sergey Guneev
    بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا الوضع في عفرين وإدلب بسوريا
    أنطاكيا — سبوتنيك. ونقلت قناة "أن تي في" التركية عن المصادر أن "أنقرة تقول إن الادعاءات حول استعداد قوات الجيش السوري لدخول عفرين بالاتفاق مع وحدات حماية الشعب تحتاج إلى تأكيد".

    وأضافت أن "أردوغان أبلغ الرئيس الروسي بوتين أن دخول الجيش السوري إلى عفرين، سيكون له تداعيات".

     

    وكان الكرملين أعلن اليوم الإثنين، أن الرئيسين الروسي والتركي بحثا هاتفيا الوضع في سوريا، مع التركيز على تعزيز التعاون في صيغة أستانا إضافة إلى العملية التركية في عفرين.

    وقال الكرملين: "عند مناقشة الوضع في سوريا، تم التركيز على تعزيز التعاون بصيغة أستانا.  وتم التأكيد على الاستعداد للتنسيق الوثيق لجهود روسيا وتركيا وإيران بهدف ضمان الأداء الفعال لمناطق خفض التصعيد ودفع العملية السياسية لصالح تطوير الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".    

    وأضاف البيان: "تم التطرق إلى الوضع شمال — غرب سوريا، بما في ذلك ومع الأخذ بالاعتبار العملية العسكرية في منطقة عفرين".

     

     

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أردوغان يبلغبوتين أن دخول الجيش السوري إلى عفرين له تداعيات, الحكومة التركية, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, تركيا
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