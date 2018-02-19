رئيس الفلبين يقف في صف الصين ضد أمريكا

سعى الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، لتهدئة المخاوف بشأن بناء الصين قواعد عسكرية على جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي، قائلا إن هذه القواعد بنيت لتوفير دفاعات ضد الولايات المتحدة وليس لمواجهة الدول المجاورة.

© Sputnik. Pavel Gerasimov الكويت تدعو رئيس الفلبين لزيارتها وسط خلاف بشأن العمال المغتربين

ووفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، ألقى دوتيرتي باللوم على حكومات سابقة لعدم تعزيز دفاعات البلاد في أرخبيل سبراتلي في وقت كانت الصين فيه تشرع في بناء جزرها الصناعية وتحولها إلى قواعد عسكرية.

وقال دوتيرتي في خطاب أمام مجموعة من رجال أعمال صينيين وفلبينيين: "لم نقم بشيء".

وأضاف "لسنا المستهدفين بذلك. القوى الأيديولوجية المتنافسة في العالم أو المشهد الجيوسياسي تغير كثيرا. إنها تستهدف فعليا من تعتقد الصين أنها ستدمرها وهي أمريكا".

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله وهو ممر مائي استراتيجي تمر عبره بضائع بقيمة ثلاثة تريليونات دولار كل عام.

وانتقدت الولايات المتحدة بناء منشآت عسكرية صينية على الجزر وتشعر بالقلق من استخدامها في تقييد حرية الملاحة في الممر التجاري.

ولطالما اختلفت الصين والفلبين بشأن بحر الصين الجنوبي، إلا أن العلاقات تحسنت بشكل كبير في عهد دوتيرتي الذي يخطب ود بكين على أمل اجتذاب استثمارات.