أردوغان يطلع روحاني على تطورات الأوضاع في عفرين وإدلب

بحث الرئيس التركي أردوغان مع نظيره الإيراني حسن روحاني اليوم الإثنين تطورات الأوضاع في عفرين وإدلب.

© Sputnik. Nezar Mihoub تأخر دخول قوات سورية اليوم إلى عفرين لأسباب لوجستية... والاتفاق في مساره الصحيح

أنطاكيا- سبوتنيك . وأطلع أردوغان نظيره الإيراني على تطورات الأوضاع في عفرين وإدلب شمال سوريا، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين.

وقالت مصادر من الرئاسة التركية، إن أدروغان وروحاني أكدا على أهمية التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وتقوم تركيا بعملية عسكرية في عفرين تسمى "غصن الزيتون" منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بهدف القضاء على الإرهاب في المنطقة.