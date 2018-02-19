أفيخاي أدرعي: التفوق الجوي أحد مصادر عظمة إسرائيل

قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن التفوق الجوي أحد مصادر عظمة إسرائيل.

وأضاف، اليوم الإثنين 19 فبراير/ شباط، أن سلاح الجو الإسرائيلي أحد مصادر انتصار إسرائيل على كل من يحاول زعزعة أمنها والتعدي على سيادتها.

وكتب في حسابه الرسمي على "تويتر": "التفوق الجوي، أحد مصادر عظمة إسرائيل وانتصارها على كل من يحاول زعزعة أمنها والتعدي على سيادتها".

وتابع: "أثبتنا ذلك خلال الأسبوعين الماضيين، حين حاول أعداؤنا شمال إسرائيل وجنوبها التعدي على سيادتنا، فأثبتنا لهم أن لا أحد يمكنه زعزعة أمننا".

وأضاف: "لتبق طائراتنا ملائكة تحمي سماءنا".

التفوّق الجوّي:أحد مصادر عظمة #إسرائيل وانتصارها على كلّ من يحاول زعزعة أمنها والتعدّي على سيادتها. أثبتنا ذلك خلال الأسبوعيْن الأخيرين حين حاول أعداؤنا شمال إسرائيل وجنوبها التّعدّي على سيادتنا فأثبتنا لهم أنّ لا أحد يمكنه زعزعة أمننا، فلتبقَ طائراتنا ملائكة تحمي سماءنا pic.twitter.com/wI1JZ1D7j8 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 19, 2018

ونوه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في 11 فبراير الجاري، إلى أن "التفوق الجوي الإسرائيلي معروف للقاصي والداني، وأن القوات الجوية الإسرائيلية تزداد دقة وقوة"، وذلك ردا عما وصفه بـ"الدعاية السورية الإيرانية" عن إسقاط الطائرة الحربية الإسرائيلية.

وأصابت الدفاعات الجوية السورية مقاتلة إسرائيلية من طراز "إف — 16"، يوم 10 فبراير الجاري، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، أثناء غارات شنها طيران الجيش الإسرائيلي على الراضي السورية.