روحاني لأردوغان: مفاوضات سوتشي وأستانا يجب أن تستمر

قالت الرئاسة الإيرانية إن الرئيس حسن روحاني، أبلغ نظيره التركي أردوغان ضرورة استمرار مفاوضات سوتشي وأستانا حول سوريا.

© Sputnik. Vitaliy Belousov بثينة شعبان: العدوان الأمريكي على سوريا مستمر من خلال مرتزقة تدعمهم واشنطن

سبوتنيك . وأضاف روحاني أن المفاوضات في أستانا وسوتشي استمرارها يؤدى لإحلال الأمن والاستقرار في سوريا.

وأطلع أردوغان نظيره الإيراني على تطورات الأوضاع في عفرين وإدلب شمال سوريا، وذلك خلال مكالمة هاتفية اليوم الإثنين 19 فبراير/ شباط بين الرئيسين.

وقدم الرئيس التركي تعازيه لروحاني وللشعب الإيراني بضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة، حسب الأناضول.