شاهد... طلاب يستلقون أمام البيت الأبيض بعد هجوم فلوريدا

ونظمت المظاهرة من قبل "تينز فور جن ريفورم"، وهي منظمة أنشأها الطلاب في العاصمة الأمريكية، في أعقاب إطلاق النار، الأربعاء 14 فبراير، على مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، فلوريدا، وفقا للعديد من التقارير المحلية الأمريكية.
واستلقى المتحشدون أمام البيت الأبيض، لمدة ثلاث دقائق، اليوم، تزامنا مع "يوم الرئيس"، للإشارة إلى أنهم ضحايا حادث إطلاق النار في المدرسة.
وكتبت منظمة "تينز فور جن ريفورم"، عبر "فيسبوك": "إن فعلنا هذا هو بيان عن الفظائع التي ترتكب، بسبب الافتقار إلى السيطرة على السلاح كما أنه رسالة قوية إلى حكومتنا لكي تتخذ إجراء فوري".
وقالت الشرطة، إن 12 شخصا قتلوا في مبنى المدرسة و3 في الشارع وتوفي اثنان آخران في المستشفى. ولم يذكر بيانات عن عدد الجرحى، مشيرة إلى أن بعض الضحايا في غرف العمليات.
يذكر أن المدرسة التي وقعت فيها الحادثة تقع في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا ويدرس بها نحو 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.
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