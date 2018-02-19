شاهد... طلاب يستلقون أمام البيت الأبيض بعد هجوم فلوريدا

استلقى عشرات الطلاب أمام البيت الأبيض، اليوم، الاثنين 19 فبراير/ شباط، للمطالبة بإجراء تغييرات في قوانين الأسلحة، وذلك بعد أيام فقط من حادث إطلاق نار في داخل مدرسة ثانوية في ولاية فلوريدا، ما أسفر عن مصرع 17 شخصا.

ونظمت المظاهرة من قبل "تينز فور جن ريفورم"، وهي منظمة أنشأها الطلاب في العاصمة الأمريكية، في أعقاب إطلاق النار، الأربعاء 14 فبراير، على مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية في باركلاند، فلوريدا، وفقا للعديد من التقارير المحلية الأمريكية.

A post shared by NBC Nightly News (@nbcnightlynews) on Feb 19, 2018 at 10:09am PST

واستلقى المتحشدون أمام البيت الأبيض، لمدة ثلاث دقائق، اليوم، تزامنا مع "يوم الرئيس"، للإشارة إلى أنهم ضحايا حادث إطلاق النار في المدرسة.

وكتبت منظمة "تينز فور جن ريفورم"، عبر "فيسبوك": "إن فعلنا هذا هو بيان عن الفظائع التي ترتكب، بسبب الافتقار إلى السيطرة على السلاح كما أنه رسالة قوية إلى حكومتنا لكي تتخذ إجراء فوري".

© REUTERS/ POOL المتهم بارتكاب مذبحة مدرسة فلوريدا خضع للتحقيقات عام 2016

وأكدت الشرطة الأمريكية ، أن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، يوم الأربعاء، في مدرسة ثانوية في فلوريدا كان قد تم فصله منها لأسباب تتعلق بالانضباط لم يذكرها، قتل 17 شخصا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وقالت الشرطة، إن 12 شخصا قتلوا في مبنى المدرسة و3 في الشارع وتوفي اثنان آخران في المستشفى. ولم يذكر بيانات عن عدد الجرحى، مشيرة إلى أن بعض الضحايا في غرف العمليات.

يذكر أن المدرسة التي وقعت فيها الحادثة تقع في مدينة باركلاند بولاية فلوريدا ويدرس بها نحو 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما.