"الأمن والتعاون" الأوروبية تتعهد بضمان الأمن في أوكرانيا خلال الانتخابات الروسية

أعلن عضو لجنة الانتخابات المركزية، فاسيلي ليخاتشيوف، اليوم الاثنين، أن السلطات الروسية حصلت على تعهد من قبل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتوفير أمن إجراء الانتخابات الرئاسية الروسية لمواطني روسيا المتواجدين في أوكرانيا.