ترامب يهاجم أوباما بسبب روسيا

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، بمهاجمة سلفه باراك أوباما، بعد أن زعمت وزارة العدل الأمريكية بأن موسكو بدأت التدخل في سياسة البلاد منذ 2014.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" إن "أوباما كان رئيسا حتى 2016 وما بعدها، لذا لماذا لم يقم هو بفعل أي شيء بشأن التدخل الروسي؟.

Obama was President up to, and beyond, the 2016 Election. So why didn’t he do something about Russian meddling? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2018

وكانت حملة ترامب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترامب، لتكرار نفي الأمر بتأكيد أنه "لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية".

والجمعة الماضية، اتهمت وزارة العدل الأمريكية، 13 شخصاً و3 شركات روسية، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، وأسفرت عن فوز دونالد ترامب.

Russia started their anti-US campaign in 2014, long before I announced that I would run for President. The results of the election were not impacted. The Trump campaign did nothing wrong — no collusion! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2018

هذا ورفضت روسيا مرارا وتكرارا الاتهامات بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية، ووصفها السكرتير الصحفى للرئيس الروسى ديمتري بيسكوف بأنها "لا أساس لها على الإطلاق".

ولفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإنتباه إلى أن الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم تتدخل في العمليات السياسية للبلدان الأخرى، وتغضب من روسيا، التي تزعم أنها تدخلت في انتخاباتهم، على الرغم من أن هذا التدخل في الواقع لا معنى له بالنسبة لموسكو.