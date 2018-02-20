ماي تأمر بمراجعة نظام المصروفات الجامعية المرتفعة في بريطانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يوم الاثنين، إنه ينبغي للجامعات البريطانية أن تقدم للطلاب شيئا قيما مقابل أموالهم.

© AFP 2018/ Samuel Kubani اقتراح "لافت" من تيريزا ماي بعد الـ "بريكست"

جاء ذلك في معرض تدشينها عملية مراجعة قد تسفر عن تقليل المصروفات وتعيد المنح في محاولة لجذب الناخبين الشباب الذين ساهموا في معاقبة حزبها في انتخابات العام الماضي.

وفي كلمة هدفها إظهار أن برنامجها لبريطانيا أكبر من مجرد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، أكدت ماي، أنها لا تريد فقط النظر في تمويل التعليم ولكن أيضا إيجاد سبل لزيادة الوعي بأهمية الدراسات الفنية لإعداد البلاد للحياة بعد الخروج من الاتحاد في عصر التقنيات المتقدمة، بحسب "رويترز".

وأضافت، "لدينا الآن واحدة من أغلى نظم التعليم الجامعي في العالم"، مشيرة إلى أنها لديها نفس القلق الذي يشعر به الطلاب والمسؤولون عنهم.

وتابعت ماي، أن "المراجعة ستنظر حاليا في كل ما يتعلق بسبل مساهمة الطلاب والخريجين في تكلفة دراساتهم".