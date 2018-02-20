ترامب يدعم ترشيح رومني لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي

وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال ميت رومني [69 عاما] كان محافظا لولاية ماساتشوستس في الفترة 2003-2007، ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في عام 2012، حين خسر أمام باراك أوباما.
وكان رومني ينتقد ترامب بشدة خلال الحملة الانتخابية للأخير، لكنهما التقيا يوم السبت الماضي، وحسب التقارير الإعلامية، يبدو أنهما تمكنا من ترك الخلافات جانبا.
.@MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch, and has my full support and endorsement!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ فبراير، ٢٠١٨
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