ترامب يدعم ترشيح رومني لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي

© REUTERS/ Brendan McDermid رومني: إذا فاز ترامب فإن مستقبل أميركا مظلم

واشنطن — سبوتنيك . وكتب ترامب على صفحته على "تويتر": " ميت رومني ، أعلن أنه سيرشح نفسه لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا الرائعة، مشيرا إلى أن ميت، سيصبح خلفا رائعا وجديرا لعضو مجلس الشيوخ،أورين هاتش، وأنا أؤيده تماما".

وتجدر الإشارة إلى أن رجل الأعمال ميت رومني [69 عاما] كان محافظا لولاية ماساتشوستس في الفترة 2003-2007، ومرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية في عام 2012، حين خسر أمام باراك أوباما.

وكان رومني ينتقد ترامب بشدة خلال الحملة الانتخابية للأخير، لكنهما التقيا يوم السبت الماضي، وحسب التقارير الإعلامية، يبدو أنهما تمكنا من ترك الخلافات جانبا.