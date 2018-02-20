مادورو لترامب: حدد المكان والزمان وستجدني

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن يُقابله في كراكاس أو واشنطن بهدف بدء حوار.

© REUTERS/ Miraflores Palace مادورو يتهم ترامب بالجهل

وكتب مادورو على "تويتر"، أن ترامب خلال حملته "دافع عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، وقد حان الوقت لتطبيق ذلك، والانتقال من برنامج عدائي إلى برنامج حوار. حوار في كاراكاس أو في واشنطن".

وتابع، "سأكون في الوقت والمكان المحدد".

وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة تدرس فرض حظر على صادرات النفط الفنزويلي. وأشار تيلرسون إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف "مكتوفة الأيدي"، تنظر إلى انهيار الديمقراطية في فنزويلا.

هذا وتأتي سياسة اليد الممدودة هذه، من جانب الرئيس الفنزويلي، في وقت بلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوياتها.