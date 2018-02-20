مادورو لترامب: حدد المكان والزمان وستجدني

وتابع، "سأكون في الوقت والمكان المحدد".
وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، إن الولايات المتحدة تدرس فرض حظر على صادرات النفط الفنزويلي. وأشار تيلرسون إلى أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقف "مكتوفة الأيدي"، تنظر إلى انهيار الديمقراطية في فنزويلا.
هذا وتأتي سياسة اليد الممدودة هذه، من جانب الرئيس الفنزويلي، في وقت بلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوياتها.
.@RealDonaldTrump hizo campaña promoviendo la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿Diálogo en Caracas o Washington DC? Hora y lugar y ahí estaré.— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) ١٩ فبراير، ٢٠١٨
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