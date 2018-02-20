الحرس الثوري يعلن العثور على حطام الطائرة المفقودة

أعلن الحرس الثوري الإيراني العثور على حطام طائرة الركاب الإيرانية المنكوبة، صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، في منطقة دنا الجبلية.

© REUTERS/ STEPHANIE KEITH روحاني يعزي أهالي ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة ويؤكد أن التحقيق مستمر

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف إن "مروحيات القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عثرت صباح اليوم على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم في محافظة أصفهان"، وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية

وأضاف أن مروحيات الحرس الثوري، التقطت صورا لقطع من حطام طائرة في المرتفعات، وقال:

من أجل الاطمئنان فإن هذه الصور يتم فحصها من قبل المدير التنفيذي لشركة آسمان خلف الأبواب المغلقة، وسيتم إطلاع الرأي العام حين يتم الانتهاء من التدقيق بالصور.

من جتهه، أعلن مدير الإذاعة والتلفزيون بمحافظة كيهكيلويه، أن قائد إحدى المروحيات أبلغه بأنه شاهد حطان الطائرة وجساد الضحاي على ارتفاع 4000 متر بجبال دنا شمال شرق قرية نقل، وأن فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان سقوط الطائرة.

وكانت طائرة ركاب إيرانية من طراز "ATR" تابعة للخطوط الجوية "آسمان"، قد اختفت عن صفحة الرادار صباح الأحد الماضي ليُعلن في وقت لاحق أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم جنوب أصفهان.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافرا إضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من قائد الطائرة ومساعده ومضيفين وعنصرين أمنيين.