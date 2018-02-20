جاويش أوغلو: من غير المعلوم إذا كان الجيش السوري سيدخل عفرين أم لا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، 20 فبراير/شباط، إن القوات السورية لم تدخل بعد منطقة عفرين ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستفعل.

© Sputnik. Hikmet Durgun تركيا: اتفاق الحكومة السورية والأكراد حول عفرين هدفه الدعاية

وقال جاويش أوغلو "قوات الجيش السوري لم تدخل عفرين وهناك معلومات متناقضة حول الموضوع ولا يزال من غير الواضح إن كانت ستدخلها أو لا"، وذلك خلال مقابلة مع قناة 24 التلفزيونية التركية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" قد ذكرت صباح أمس الاثنين، إن قوات شعبية ستدخل عفرين خلال ساعات.

وقالت تركيا، أمس الاثنين، إنها "ترحب بالقوات السورية إذا كان غرضها تطهير عفرين من الإرهاب، أما ذا دخلت لحماية المقاتلين الأكراد فلا يمكن لأحد وقف القوات التركية".