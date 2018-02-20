أنقرة: نشكل لجنة مشتركة مع واشنطن لإخراج "وحدات حماية الشعب" من منبج

كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، وجود خطة أمريكية تركية مشتركة، للخروج من نفق الأزمة التي تسببت فيها عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.

وقال جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة 24 التركية، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط: "حددنا خريطة طريق مع أمريكا لتخطي الأزمة"، مشيراً إلى "تشكيل لجنة مشتركة بين واشنطن وأنقرة، ستعمل من أجل إخراج وحدات حماية الشعب من منبج ، وفي حال لم يخرجوا سننفذ العملية".

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن "روسيا تدرك أهمية عملية غصن الزيتون، وترى أن أمريكا هي سبب تنفيذ العملية".

وكان مسؤول تركي قال، الجمعة الماضية، إن بلاده اقترحت على الولايات المتحدة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية إلى شرق الفرات في سوريا وأن تتمركز قوات تركية وأمريكية في منطقة منبج.