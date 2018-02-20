أردوغان: سنبدأ في الأيام المقبلة فرض طوق على مركز مدينة عفرين

وأضاف: "سنمنع وصول المساعدات للتنظيم الإرهابي [وحدات حماية الشعب الكردية]، في عفرين والمنطقة من خلال محاصرة مركز مدينة عفرين".
وأعلن الرئيس التركي مقتل 32 جنديا تركيا و70 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا خلال عملية "غصن الزيتون"، مؤكداً أنه: "تم نقل خمسة آلاف شاحنة من الأسلحة الأمريكية إلى الإرهابيين شمالي سوريا".
وقال إن "32 جنديا تركيًا قتلوا، بينهم 3 في إدلب، خلال عملية غصن الزيتون". "وقتل 60 عنصرا من الجيش السوري الحر خلال العملية".
وتشن تركيا منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذي تصفهم بالإرهابيين، في عفرين، شمال غربي سوريا.
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 20, 2018
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 20, 2018
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