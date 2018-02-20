أردوغان: سنبدأ في الأيام المقبلة فرض طوق على مركز مدينة عفرين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الجيش التركي سيبدأ في الأيام المقبلة فرض طوق على مركز مدينة عفرين، مشدداً على أنه سيمنع وصول المساعدات لوحدات حماية الشعب الكردية في المدينة والمنطقة.

© REUTERS/ Kayhan Ozer/Turkish Presidential Palace أردوغان يطلع روحاني على تطورات الأوضاع في عفرين وإدلب

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردوغان خلال كلمته أمام كتلة حزبه "العدالة والتنمية"، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، "سنبدأ في الأيام المقبلة فرض طوق على مركز مدينة عفرين ".

وأضاف: "سنمنع وصول المساعدات للتنظيم الإرهابي [وحدات حماية الشعب الكردية]، في عفرين والمنطقة من خلال محاصرة مركز مدينة عفرين".

وأعلن الرئيس التركي مقتل 32 جنديا تركيا و70 من المقاتلين السوريين الموالين لتركيا خلال عملية "غصن الزيتون"، مؤكداً أنه: "تم نقل خمسة آلاف شاحنة من الأسلحة الأمريكية إلى الإرهابيين شمالي سوريا".

وقال إن "32 جنديا تركيًا قتلوا، بينهم 3 في إدلب، خلال عملية غصن الزيتون". "وقتل 60 عنصرا من الجيش السوري الحر خلال العملية".

وتشن تركيا منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذي تصفهم بالإرهابيين، في عفرين، شمال غربي سوريا.

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 20, 2018

— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 20, 2018

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