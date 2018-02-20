مقتل وإصابة خمسة مدنيين أفغان بانفجار استهدف وجهاء في جلال آباد

كابول — سبوتنيك. وقال عطاء الله خوغياني الناطق باسم حاكم ننغرهار، في بيان، إن "التفجير وقع في الدائرة الثانية من المدينة وأدى لمقتل ملك ظفر وملك جليل وهما من وجهاء منطقة حصارك فضلاً عن رجل آخر".
ولم يعط المسؤولون معلومات حول طبيعة الانفجار الذي وقع داخل مطعم شعبي، فيما لم تتبن أية جهة، حتى الآن، الهجوم، لكن حركة "طالبان" وتنظيم "داعش" لديهما حضور واسع في تلك المنطقة.
#Nangarhar — at least 3 people killed in #Jalalabad explosion, eyewitnesses claim. pic.twitter.com/ommtes1lpO— TOLOnews (@TOLOnews) February 20, 2018
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— TOLOnews (@TOLOnews) February 20, 2018
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