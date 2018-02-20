"أوكسفام" تعتذر وتعلن التحقيق في 26 حالة انتهاك جنسي جديدة

أعلنت منظمة "أوكسفام" الخيرية البريطانية، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، أنها تحقق في 26 حالة جديدة لانتهاكات جنسية.

وذكر رئيس المنظمة الخيرية ، أمام جلسة استماع في البرلمان البريطاني، أن هناك 26 حالة انتهاك جديدة يتم التحقيق فيها، منها 16 حالة في عملياتها الدولية تم الإبلاغ عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

واعتذر مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أمام لجنة برلمانية في لندن، عن الانتهاكات التي وقعت، مؤكدا أنه يريد أن يتقدم الناس للإدلاء بشكواهم وشهاداتهم، وذلك بحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وكان تقرير نشرته صحيفة "التايمز" تحدث عن المنظمة تسترت على انتهاكات ارتكبها موظفيها في هايتي عام 2011 في أثناء الزلزال.

كما أن المنظمة تجاهلت التحذيرات، وعينت البلجيكي رولاند فان هوفرميرن مديرا لها في هايتي رغم المخاوف بشأن سلوكه تجاه النساء عندما كان يعمل في تشاد.

من جانبها، قالت "أوكسفام" إن تحقيقا داخليا أجري في 2011، أكد حدوث ممارسات جنسية تنم عن سوء سلوك واعتذرت عن ذلك.