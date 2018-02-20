انتشال جثث بعض ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة

عثرت قوات الإنقاذ، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، على جثث بعض ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة.

موسكو- سبوتنيك وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن عمليات البحث مستمرة، مشيرا إلى أنه تم انتشال جثث بعض الضحايا.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن مرتضى سليمى، رئيس منظمة الهلال الأحمر الإيرانية، القول إن "مجموعات الهلال الاحمر والجيش في موقع تحطم الطائرة قد عثروا على بعض جثث الضحايا".

وكانت طائرة إيرانية من طراز "أيه تي أر- 72" تابعة لشركة طيران آسمان، كانت قد تحطمت بعد 20 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار مهر أباد بطهران متجهة إلى ياسوج، يوم الأحد الماضي، بالقرب من مدينة سميريم في محافظة أصفهان الإيرانية.

واصطدمت الطائرة المنكوبة بالتلال، وكان على متنها 66 شخصا، بينهم 6 من أفراد الطاقم، ولقى الجميع مصرعهم.