تركيا تكشف متى تنتهي العملية التركية في عفرين

أعلن السفير التركي لدى أوزبكستان، أحمد بشار شين، أن العملية التركية في عفرين مستمرة حتى القضاء على آخر إرهابي وأنقرة تطلع موسكو على سير العملية.

© Sputnik. Kirill Kalinnikov لافروف: روسيا ترفض محاولات قوى خارجية استغلال الوضع في عفرين

طشقند — سبوتنيك . وقال السفير في مؤتمر صحفي "تركيا تؤكد دائما أن عملية "غصن الزيتون" ستستمر حتى يتم تطهير المنطقة تماما من المنظمات الإرهابية، بما في ذلك مركز عفرين وكامل عفرين".

وأضاف أن انقرة تبلغ موسكو بالعملية في سوريا، قائلا "نحن نعمل عن قرب في عملية أستانا، وإضافة إلى كل هذا أطلع رئيسنا (طيب أردوغان)، يوم أمس السيد فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، حول آخر التطورات بشأن هذه القضية. منذ بداية هذه العملية رئيسنا دائما يبلغ الرئيس الروسي ، ولا أعتقد أن هذا الموقف إزاء هذه المسألة سيتغير — أي أننا سنطلعكم دائما ".

هذا وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المقاتلين الأكراد الذي تصفهم بالإرهابيين، في عفرين، شمال غربي سوريا، وتهدد بالدخول إلى منبج إذا لم ينسحب المسلحون منها، في حين تحاول الولايات المتحدة فرض السيطرة على أراضي سورية، وذلك من دون إذن الحكومة الشرعية للبلاد. وتثير تصرفات أمريكا وتركيا وإسرائيل، قلقا لدى السلطات السورية، كونها تهدد وحدة أراضي سوريا كدولة ذات سيادة.