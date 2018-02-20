ألماني يصيب ثلاثة لاجئين بجراح خطيرة لرفضه سياسة الهجرة

أصيب ثلاثة مهاجرين، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط، بجراح في هجوم بسكين نفذه متقاعد في حالة سكر، قال إنه يرفض سياسة الحكومة الألمانية تجاه المهاجرين.

نقلت صحيفة "اندبندنت" البريطانية عن الادعاء العام جنوب غربي ألمانيا القول إن الرجل البالغ من العمر 70 عاما يريد إرسال رسالة احتجاجية على سياسة الهجرة من خلال هجومه.

وذكرت الصحيفة أن المهاجم يحمل الجنسية الألمانية والروسية أصاب شابا أفغاني عمره 17 عاما في هجوم بالقرب من كنيسة بمدينة "هايلبرون".

كما أصيب عراقي (25 عاما) وسوري (19 عاما) بجراح طفيفة.

How can u say they should be helped and protected when they are coming to Europe brining the violence: German man attacks three immigrants with knife 'because he was angry about Merkel's refugee policy' | The Independent https://t.co/Y8F6ECyJ9q #NewsSuite https://t.co/mogyYShNNP — magical blonde (@WikidBlondie969) February 20, 2018

​وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام، بتينا يورغ، إن المشتبه فيه كان مخمورا ويريد إرسال رسالة "حول سياسة اللاجئين الحالية".

وأوضحت يورغ أن المشتبه فيه يتم التحقيق معه، بتهمة إحداث إصابة جسدية خطيرة بدلا من محاولة القتل "لأنه يعتقد أنه لم يكن ينوي القتل".