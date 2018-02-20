الرئيس الأوكراني يوقع قانون إعادة دمج دونباس

© AFP 2018/ Odd Andersen الخارجية الألمانية: رفع العقوبات عن موسكو يمكن أن يبدأ بعد دخول قوات حفظ السلام إلى دونباس

ولكي يبدأ نفاذ القانون، يجب نشره في الصحيفة الرسمية "صوت أوكرانيا".

وقال بوروشينكو أثناء توقيعه للقانون إنه "سيوفر آلية قانونية للعودة السياسية والدبلوماسية" لدونباس إلى كييف. وقد أصدر تعليماته فورا لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بإعداد مقترحات في الأول من نيسان/ أبريل لتغيير شكل العملية العسكرية شرقي البلاد وترشيح قائد القوات المشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أن تسوية الأزمة الأوكرانية، بحثت خلال العديد من الجلسات، وضمن مباحثات مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في مينسك، بوساطة روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي اعتمدت ثلاث وثائق مشتركة تحدد الخطوات الرامية للحد من تصاعد النزاع، ومع ذلك، وحتى بعد توقيع اتفاقيات الهدنة بين أطراف النزاع، تتواصل هناك، في دونباس، خروقات وقف إطلاق النار بين الحين والآخر.