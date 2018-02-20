أردوغان يقول إن القوات الموالية للحكومة السورية انسحبت من عفرين بعد قصف مدفعي تركي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قصف مدفعي تركي أجبر قوات موالية للحكومة السورية على الانسحاب، بعد محاولتها دخول عفرين شمال غرب سوريا.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال أردوغان اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المقدوني جورجي إيفانونف إن "قواتنا أجبرت، ميليشيات موالية للنظام السوري حاولت الدخول إلى عفرين، على الانسحاب"، مضيفا "لن نسمح لأي ميليشيا بالدخول إلى عفرين، وسنمنع ذلك".

وتابع أردوغان "المنظمات الإرهابية تتخذ قرارات ذاتية وخاطئة وهي ستدفع ثمن خطواتها الخاطئة غاليا".

كان الجيش التركي قد أعلن، في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وبالتعاون مع الجيش السوري الحر، بدء عملية "غصن الزيتون" العسكرية ضد المسلحين الأكراد في عفرين، وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها قد تمتد إلى منبج إذا لم تنسحب قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية منها.

