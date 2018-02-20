ترامب: أنا أكثر صرامة مع روسيا من أوباما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أكثر صرامة في التعامل مع روسيا من الرئيس السابق باراك أوباما.

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/ شباط: "أنا أكثر صرامة من أوباما ، وعليكم أن تنظروا إلى الحقائق، إنها جميعا أخبار مزيفة".

وكان ترامب قد كتب في تدوينة سابقة، أمس الإثنين: " أن أوباما استخدم التدخل الروسي ضده بعدما حقق نجاجا في المجمع الانتخابي قبل الانتخابات"، مشيرا إلى أنها أصبحت رواية يستخدمها الديمقراطيون ضده.

وأضاف: "أوباما كان رئيسا حتى 2016 وما بعدها، فلماذا لم يقم بفعل أي شيء بشأن التدخل الروسي".

I have been much tougher on Russia than Obama, just look at the facts. Total Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

وكانت حملة ترامب الانتخابية واجهت عام 2016 عدة اتهامات بالتواطؤ مع روسيا، ما دفع ترامب، لتكرار نفي الأمر بتأكيد أنه لا تواطؤ من جانب حملته، ولا تدخل من جانب روسيا في نتائج الانتخابات الرئاسية.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية، 13 شخصا و3 شركات روسية، بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، التي أسفرت عن فوز دونالد ترامب.

….The President Obama quote just before election. That’s because he thought Crooked Hillary was going to win and he didn’t want to “rock the boat.” When I easily won the Electoral College, the whole game changed and the Russian excuse became the narrative of the Dems. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

وترفض روسيا الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا أساس لها على الإطلاق.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل سياسيا في العديد من دول العالم، وتغضب من روسيا، التي تزعم أنها تدخلت في انتخاباتهم، على الرغم من أن هذا التدخل، في الواقع، لا معنى له بالنسبة لموسكو.