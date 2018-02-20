بالصور... ملكة بريطانيا تفاجئ الحاضرين في عرض أزياء بلندن

اندهش الحاضرون لأحد عروض الأزياء، في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، الثلاثاء 20 فبراير/شباط، عندما وجدوا الملكة إليزابيث الثانية تجلس في الصف الأول لمشاهدة تصميمات المصمم الصاعد ريتشارد كوين.

وجلست الملكة إليزابيث البالغة من العمر 91 عاما، والتي كانت ترتدي سترة زرقاء فاتحة، بجانب أن وينتور رئيسة تحرير مجلة "فوغ" الأمريكية، فيما قدمت عارضات الأزياء مجموعة من التصميمات الجريئة ذات الألوان البراقة في نهاية أسبوع الموضة بلندن، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.





وقدمت الملكة لريتشارد كوين في وقت لاحق، وللمرة الأولى، جائزة الملكة إليزابيث الثانية للتصميم البريطاني.

Her Majesty views Richard Quinn's runway show alongside Dame Anna Wintour.

Richard is the first recipient of The Queen Elizabeth II Award for British Design. @LondonFashionWk #LFC pic.twitter.com/5L6D7wz7eV — The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2018

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وقال قصر باكنغهام في بيان، إن الجائزة دشنت تقديرا للدور الذي تلعبه صناعة الموضة في المجتمع والدبلوماسية.





وأضاف أن الجائزة ستقدم سنويا للمصممين البريطانيين الصاعدين، الذين يظهرون موهبة استثنائية وأصالة في الوقت الذي يضيفون فيه قيمة للمجتمع.





ودشن كوين المصمم المولود في لندن علامته التجارية، التي تحمل اسمه في 2016، وقال عنه موقع أسبوع لندن للموضة إنه "متخصص في أزياء النساء وتتميز تصميماته بالجرأة…فتخلق رؤية تقدمية شجاعة".