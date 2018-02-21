أمريكا تأسف لإلغاء كوريا الشمالية الاجتماع مع بنس

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هايذر ناويرت، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط، أن الولايات المتحدة تأسف لأن كوريا الشمالية قد ألغت الاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، خلال دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، "في آخر لحظة".

© REUTERS/ AMIR COHEN زيارة دينية لمايك بنس في القدس تثير غضب الصحفيات (فيديو)

واشنطن — سبوتنيك . وجاء في بيان ناويرت:

خلال الزيارة الأخيرة لنائب الرئيس إلى كوريا الجنوبية لإظهار عزم الحلفاء ودعم الرياضيين الأمريكيين كانت هناك فرصة لاجتماع قصير مع رؤساء وفد كوريا الشمالية، وكان نائب الرئيس على استعداد لاغتنام هذه الفرصة، للتأكيد على ضرورة تخلى كوريا الشمالية عن برامجها غير القانونية في إنشاء البرامج البالستية والأسلحة النووية.

وأضافت ناويرت: "في آخر لحظة قرر المسؤولون من كوريا الشمالية عدم عقد الاجتماع، نحن نأسف، لأنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه الفرصة".

وكان البيت الأبيض قد أكد، اليوم الأربعاء، التقارير حول إلغاء كوريا الشمالية للاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.

وقال مكتب نائب الرئيس الأمريكي، إن بنس كان من المقرر أن يجتمع مع مسؤولين من كوريا الشمالية أثناء وجوده في كوريا الجنوبية لحضور افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية لكن المسؤولين الكوريين الشماليين ألغوا الاجتماع.