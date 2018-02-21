ظريف: أمريكا بخروجها من الاتفاق النووي الإيراني تصبح دولة منبوذة

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الولايات المتحدة، في حال خروجها من الاتفاقية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ستصبح دولة منبوذة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ظريف لوكالة "سبوتنيك": "اليوم، نظرا لحاجة المجتمع الدولي لحل عدد من المشاكل، هناك مصالح مشتركة لدى الدول، والتي وفقا لها، لا تدعم النهج الأمريكي بخصوص الصفقة النووية. على العكس، إنها تقف ضده. واضح أن الولايات المتحدة في حال قررت الخروج من الصفقة بشكل أحادي الجانب… فإنهم يعزلون أنفسهم على الساحة الدولية وسيصبحون "دولة منبوذة".

واتهم ظريف واشنطن، سابقا، باتباع سياسة خطيرة جداً وغير محسوبة في سوريا، معتبراً أن وجودها في سوريا يشكل تهديداً استراتيجيا للمنطقة، وقال: "الولايات المتحدة تستخدم بعض الأقليات السورية كأداة لتحقيق أهدافها وهو ما يثير المزيد من التوتر في المنطقة".

وأضاف: "من الواضح أن الأمريكيين يعمدون إلى سياسات غير محسوبة العواقب في سوريا، ويبذلون جهودًا من أجل احتلال أجزاء من أراضي هذا البلد".