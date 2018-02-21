تركيا: قافلة موالية للحكومة السورية حاولت دخول عفرين وصدتها نيران المدفعية

أعلنت الرئاسة التركية أن قافلة موالية للحكومة السورية كانت تضم ما بين 40 و50 مركبة حاولت دخول مدينة عفرين، أمس الثلاثاء، وصدتها نيران المدفعية، فتراجعت بعد القصف.

أنطاكيا — سبوتنيك . وقال إبراهيم كالين، في مؤتمر صحفي في أنقرة، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط: "إن خطوات الحكومة السورية أو العناصر الأخرى في عفرين ستكون لها عواقب وخيمة".

وأضاف كالين: "هناك اتصالات غير مباشرة مع الحكومة السورية واستخباراتنا من الممكن أن تقيم اتصالات"، متابعا: "يمكن للأجهزة المعنية بما فيها المخابرات أن تقيم اتصالات مباشرة وغير مباشرة مع دمشق في الحالات الاستثنائية".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن قصفا مدفعيا تركيا أجبر قوات موالية للحكومة السورية على الانسحاب، بعد محاولتها دخول عفرين شمال غربي سوريا.