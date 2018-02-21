روحاني: إيران لم ترسل أسلحة إلى اليمن ويجب تركيز المساعي على وقف الحرب

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الإيراني لن يقبل التفاوض على قدراته الدفاعية.

© Sputnik. Valeriy Melnikov ظريف: أمريكا بخروجها من الاتفاق النووي الإيراني تصبح دولة منبوذة

طهران — سبوتنيك . ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال استقباله وزيرة خارجية هولندا سیجرید کاخ، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط، إن "الشعب الإيراني لن يقبل التفاوض على قدراته الدفاعية".

وحول اليمن، قال روحاني: "إيران لم ترسل أسلحة لليمن وهذه الاتهامات تزيد من المشكلة لا تحلها"، موضحًا: "يجب أن تصب جميع المساعي لوقف الحرب على اليمن".

فيما قالت وزيرة خارجية هولندا: "نحن ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران، والحوار مع إيران مهم لزيادة الثقة بين الأطراف".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، رفض مزاعم إرسال إيران صواريخ إلى اليمن، وقال: "إن هذه المزاعم الواهية والتي لا أساس لها وغير موثقة قد تم الإجابة عليها مراراً، ولكن في نفس الوقت نؤكد أن الجيش والقوات الشعبية في اليمن ليست بحاجة من الأساس إلى المساعدات التسليحية الخارجية، وأن ما أدى إلى هزيمة وفشل المعتدين على هذا البلد، هو دفاع الشعب اليمني عن كرامته وأرضه بالحد الأدنى من الإمكانيات.