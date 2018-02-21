أردوغان: حان وقت الحديث عن "تجريم الزنا"

طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فكرة "تجريم الزنا" مجددا بعد 14 عاما من طرح حزبه لذات الفكرة، التي لاقت رفضا واسعا من العلمانيين.

© Sputnik. Alexey Danichev أردوغان: نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجة

لفتت وكالة "رويترز"، في تقرير لها، اليوم الأربعاء 21 فبراير / شباط، إلى قول أردوغان ، أمس الثلاثاء، إنه يتعين على تركيا أن تبحث "تجريم الزنا" من جديد، رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي من طرح هذا الأمر.

وطرح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم قضية "تجريم الزنا" عام 2004، بعد وصوله إلى السلطة، لكن المعارضة العلمانية رفضت الفكرة واعتبرت أنها تهدد جهود انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

وبحسب "رويترز"، فإن أردوغان يعتبر أن وضع المجتمع التركي تغير فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية، وأن هذا التغير يجعل الوقت مناسب جدا لمناقشة قضية "تجريم الزنا".

وقال أردوغان: "هذه القضية قديمة للغاية وكبيرة، وينبغي مناقشتها"، مشيرا إلى أنها كانت ضمن اقتراحات حزب "العدالة والتنمية" عام 2004.

وأضاف: "تصرفنا في ذلك الوقت بما يتوافق مع مطالب الاتحاد الأوروبي، لكننا أخطأنا في ذلك".

ولا يجرم القانون التركي الزنا بالنسبة للنساء منذ أواخر القرن الماضي، بينما لا يتم توجيه هذه التهمة للرجال منذ وقت طويل، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى أن منتقدي أردوغان يتهمونه بسحق الحريات.



