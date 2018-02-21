تشاد بلا صحافة اليوم اعتراضا على تجاوزات الأمن الوطني

استجاب رؤساء تحرير الصحف اليومية في تشاد لقرار اتحاد الصحفيين التشاديين، بحجب كل الصحف عن النشر اليوم، احتجاجا على العنف ضد الصحافة.

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وأعلنت المنظمات الصحفية والإعلامية، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط، "يوماً بلا صحافة" ابتداءً من الصباح إلى منتصف الليل في أنحاء الدولة كافة.

من جانبه، قال الصحفي أبكر إدريس حسن، إن حجب الصحف غير الحكومية في تشاد لا يحمل أهدافا سياسية، وأضاف لـ"سبوتنيك"، أن الصحفيين أرادوا أن يضعوا نهاية لامتهان رجال الأمن لكرامتهم بهذا القرار.

وكان رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين، بلفار لارمي، قد دعا لحجب الصحف، يوم الاثنين الماضي، بعد فشل محاولات المنظمات الإعلامية في لقاءاتهم مع السلطات الأمنية والقضائية، في وضع حد للتصرفات التي وصفها لارمي باللا"أخلاقية" واللا"إنسانية "من قبل رجال الأمن وجهاز الأمن الوطني.

وتعرض الصحفيون التشاديون، في الآونة الأخيرة، لعدة اعتداءات ومضايقات أثناء تغطية المسيرات، وكذلك داخل مؤسساتهم الإعلامية، منها الاعتداء على مبنى إذاعة أوكسجين بأنجمينا، والاعتداء على مدير نشر موقع " إنفو الوحدة"، واستدعاء مدير نشر صحيفة "الشاهد".