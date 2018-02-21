روحاني: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت به الأطراف الأخرى

طهران — سبوتنيك . وقال روحاني خلال استقباله وزير خارجية أسبانيا ألفونسو داستيس، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط، إن "إيران ملتزمة بالاتفاق النووي طالما التزمت به الأطراف الأخرى"، متابعاً "الاتفاق النووي جاء نتيجة سنوات من الجهود، وأشهر من المفاوضات بين إيران وأوروبا، ويتوجب على الجميع أن يلتزم بتعهداته ضمن هذا الاتفاق".

وأضاف الرئيس الإيراني: "تمتين الاتفاق النووي يسهّل توسيع التعاون بين إيران وأوروبا".

بدوره، قال وزير خارجية إسبانيا: "توسيع العلاقات مع إيران أمر في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعن طريق استمرار الاتفاق النووي يمكننا تمتين هذه العلاقات"، متابعاً: "نعتقد أن جميع الدول معنية بترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، ولهذا يجب أن تعمل للوقوف في وجه سباق التسلح القائم".