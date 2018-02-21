نجوم هوليوود يدعمون "مسيرة الطلبة من أجل الحياة" بملايين الدولارات

تبرع عدد من مشاهير هوليوود بمبالغ ضخمة لصالح "مسيرة من أجل حياتنا"، التي ينظمها الطلبة للاحتجاج على قانون حيازة الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية والمطالبة بتغييره.

وذكرت نجمة التلفزيون الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري، على حسابها على موقع "تويتر"، أنها ستتبرع بـ500 ألف دولار أمريكي، لصالح المسيرة.

ووصفت وينفري منظمي المسيرة، الذين يحتجون على حوادث إطلاق النار المتكررة بالمدارس، بأنهم "مصدر إلهام" كما أنهم يذكرونها بحركة الحقوق المدنية في الستينيات.

George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard. — Oprah Winfrey (@Oprah) February 20, 2018

​من جهته، أعلن الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني وزوجته المحامية أمل كلوني تبرعهما بمبلغ 500 ألف دولار لصالح المسيرة.

وذكرت عائلة كلوني، في بيان لها نقلته "رويترز"، أن الزوجين سيشاركان في المسيرة المقرر انطلاقها في واشنطن يوم 24 مارس/ آذار المقبل.

كما أوضحت أن تبرعهم يأتي باسم أبنائهما التوأمين إيلا وأليكساندر، اللذان يبلغان 8 أشهر، مشيرة إلى أن المسيرة يجب أن تتم "لأن حياة أطفالنا تهمنا"، وذلك بحسب البيان.

Hollywood star George Clooney and his human rights lawyer wife Amal pledged $500,000 to help fund a student march against gun violence on Washington https://t.co/tbYVPx1Knk pic.twitter.com/qqOVnVyUq3 — CBS News (@CBSNews) February 20, 2018

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كما أعلن المخرج الأمريكي الشهير ستيفن سبيلبرغ وزوجته الممثلة كيت كابشاو تبرعهما بنفس المبلغ لصالح المسيرة.

وقال سبيلبرغ، فى بيان له، إن الطلبة "يظهرون بالفعل القيادة والثقة والنضج لجيلهم، كما أنهم يبذلون مجهود رائع لصالح الأجيال القادمة".

وكان طلاب من مدرسة "مارجوري ستونمان دوجلاس" الثانوية، التي شهدت مقتل 14 طالبا في حادثة إطلاق النار بولاية فلوريدا قبل نحو أسبوع، قد أعلنوا تنظيم مسيرة للاحتجاج على قوانين الأسلحة.