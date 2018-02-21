إيران وإسبانيا توقعان مذكرتي تفاهم لتعزيز التشاور السياسي والتعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الإسباني الفونسو دوستاس في طهران اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تفعيلها وتطويرها.

© AFP 2018/ Atta Kenare أمريكا تريد من حلفائها الأوروبيين الالتزام بتعديل الاتفاق النووي الإيراني

طهران — سبوتنيك. قال بيان صادر عن الخارجية الإيرانية "وقع وزيرا خارجية البلدين مذكرة تفاهم بهدف توسيع المشاورات السياسية والثنائية، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم خاصة بتطوير عمال السكك الحديدية من قبل سلطات السكك الحديدية"، خلال لقاء بينهما في طهران.

وأكد الجانبان ضرورة توسيع التعاون في مجالات "السياحة والبيئة والطاقة والتقنيات المتقدمة والنقل والمزيد من التعاون بين جامعتي البلدين".

وفيما يخص الاتفاق النووي أكد وزير الخارجية الإسباني، وفقا لبيان الخارجية الإيرانية، "التزام بلاده بتنفيذ الاتفاق"، قائلا "إسبانيا وبصفتها عضو في الاتحاد الأوروبي تتعهد بالالتزام بالاتفاق النووي".

وتابع البيان "تبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات النظر حول القضايا الإقليمية".

كان دوستاس قد أكد في تصريحات سابقة على أهمية "توسيع العلاقات مع إيران"، باعتبارها "أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعن طريق استمرار الاتفاق النووي يمكننا تمتين هذه العلاقات".

وتابع قائلا "نعتقد أن جميع الدول معنية بترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة، ولهذا يجب أن تعمل للوقوف في وجه سباق التسلح القائم".