إغلاق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض بسبب سيارة مريبة

أخلى جهاز أمن الرئاسة الأمريكي، اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط، مبنى إداريا حكوميا قرب البيت الأبيض وأغلق الشوارع المجاورة وأبعد المارة عن أرصفة المشاة بعد عثوره على سيارة مريبة في المنطقة.

وقال الجهاز في حسابه على "تويتر" إنه أغلق منطقتين مجاورتين للبيت الأبيض أمام المارة.

ALERT: Secret Service Agents and Officers are responding to a suspicious vehicle near 17th street NW. New Executive Office Building is being evacuated. Road closures are being established and traffic will be impacted. — U.S. Secret Service (@SecretService) February 21, 2018

​ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود القول إن السلطات منعت موظفين اتحاديين من دخول مبنى المكتب التنفيذي الجديد ومنعت المارة من السير بالمنطقة.

وانتقلت 12 مركبة طوارئ على الأقل إلى مكان السيارة المريبة.

كما أبقت السلطات على نحو 100 من موظفي البيت الأبيض في حديقة قبل أن تسمح لبعضهم بدخول مجمع البيت الأبيض.