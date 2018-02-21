من يقف خلف الحشد الدولي في مجلس الأمن ضد إيران

من جانبه قال الكاتب الصحفي الإيراني حميد غل شريفي، في حديثه "إن هناك ائتلافا غير رسمي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل حليفة الولايات المتحدة يسعى للضغط على إيران في الوقت الذي تطلب فيه إيران وقف تسليح السعودية واستجابت له بعض الدول من أجل إيقاف الحرب في اليمن".
وأشار شريفي إلى أن منظومة الدفاع الصاروخية الإيرانية، تشكل خطرا على كل الدول المعادية لإيران في ظل شراء السعودية أسلحة بمئات المليارات، مشيرا إلى أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي ما لم تقم الدول الأخرى بالالتفاف عليه.
بدوره قال الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان "إن الولايات المتحدة تسعى إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو تعديله وفق مصالحها عبر تشكيل تحالف أمريكي سعودي إسرائيلي بريطاني فرنسي للضغط على إيران ومتخذين مجلس الأمن كذراع لهذا الضغط ".
وأكد عطوان أن أمريكا لن تنجح في إقناع روسيا بعدم استخدامها حق الفيتو ضد أي قرار يدين طهران، لأن روسيا تعلم جيدا ما يدور في المنطقة ولن تسمح لهذا التحالف الغربي بفرض واقع جديد في اليمن.
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