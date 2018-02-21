من يقف خلف الحشد الدولي في مجلس الأمن ضد إيران

قال عضو مجلس الشورى السابق محمد آل زلفة في حديث لـ"سبوتنيك" عبر برنامج "البعد الآخر" حول مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المقدم لمجلس الأمن ضد طهران "إنه على مجلس الأمن أن يقوم بدوره للتصدي لما سماه التسليح الإيراني للحوثيين في اليمن ووقف تهديدها للأمن في عدد من دول المنطقة عبر تنفيذ قراره رقم 2216 الذي لم تلتزم به طهران على حد قوله".

وثمن آل زلفة، خلال حديثه لـ" سبوتنيك " عبر برنامج "البعد الآخر"، الموقف الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد إيران ، والذي يراه ضروريا في هذا التوقيت معربا عن أمله أن يقوم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن صاحب الجنسية البريطانية بدوره في هذا السياق.

من جانبه قال الكاتب الصحفي الإيراني حميد غل شريفي، في حديثه "إن هناك ائتلافا غير رسمي بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل حليفة الولايات المتحدة يسعى للضغط على إيران في الوقت الذي تطلب فيه إيران وقف تسليح السعودية واستجابت له بعض الدول من أجل إيقاف الحرب في اليمن".

وأشار شريفي إلى أن منظومة الدفاع الصاروخية الإيرانية، تشكل خطرا على كل الدول المعادية لإيران في ظل شراء السعودية أسلحة بمئات المليارات، مشيرا إلى أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي ما لم تقم الدول الأخرى بالالتفاف عليه.

بدوره قال الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان "إن الولايات المتحدة تسعى إلى إلغاء الاتفاق النووي مع إيران أو تعديله وفق مصالحها عبر تشكيل تحالف أمريكي سعودي إسرائيلي بريطاني فرنسي للضغط على إيران ومتخذين مجلس الأمن كذراع لهذا الضغط ".

وأكد عطوان أن أمريكا لن تنجح في إقناع روسيا بعدم استخدامها حق الفيتو ضد أي قرار يدين طهران، لأن روسيا تعلم جيدا ما يدور في المنطقة ولن تسمح لهذا التحالف الغربي بفرض واقع جديد في اليمن.