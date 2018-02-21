ترامب يلتقي أقارب ضحايا العنف في البيت الأبيض

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط بعدد من أولياء الأمور والمعلمين والطلبة من أقارب ضحايا العنف الناجم عن استخدام الأسلحة.

© AP Photo/ Evan Vucci شاهد... طلاب يستلقون أمام البيت الأبيض بعد هجوم فلوريدا

ويعتبر ترامب من الداعمين لحق المواطن الأمريكي في حيازة السلاح ، ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من قوله إن إدارته تسعى إلى حظر قطعة إضافية تمكن السلاح الناري من إطلاق مئات الطلقات في دقيقة واحدة، حسب "رويترز".

وتسبب حمل السلاح في إطلاق النيران داخل مدرسة بفلوريدا الأسبوع الماضي، ما أدى لمقتل 17 شخصا، واحتشد الطلاب في أنحاء البلاد للمطالبة بتشديد القوانين الخاصة بحيازة الأسلحة.

ويعترض اتحاد الأسلحة على الحظر التام على القطعة التي تمكن السلاح الناري من إطلاق مئات الطلقات في دقيقة واحدة.