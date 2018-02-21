التعاون العسكري بين روسيا والنرويج معلق مع استمرار العمل المشترك في المجال النووي

أعلنت وزيرة الخارجية النرويجية، إيني إريكسين سيوريدي، اليوم الأربعاء، أن بلادها جمدت التعاون العسكري مع روسيا، لكن العمل المشترك في المجال النووي مستمر.

© Sputnik. Vitaliy Belousov روسيا تعتزم الرد بالمثل على أية عقوبات أوروبية

موسكو — سبوتنيك. قالت الوزيرة في مؤتمر كيركينيس الدولي، ردا على سؤال حول تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي على التعاون مع روسيا: "لقد جمدنا تعاوننا العسكري مع روسيا ولكننا نواصل العمل المشترك في مجالات أخرى مثل البيئة والسلامة النووية وعمليات البحث".

يذكر أن دول الغرب سبق وقامت بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014. ثم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، قانونا يقضي بتوسيع أطر العقوبات التي تم فرضها على عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي. وفيما بعد أصدرت وزارة المالية الأمريكية يوم 30 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.