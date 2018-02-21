التعاون العسكري بين روسيا والنرويج معلق مع استمرار العمل المشترك في المجال النووي

يذكر أن دول الغرب سبق وقامت بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا في عام 2014. ثم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية شهر آب/ أغسطس من العام الماضي، قانونا يقضي بتوسيع أطر العقوبات التي تم فرضها على عدد من قطاعات الاقتصاد الروسي. وفيما بعد أصدرت وزارة المالية الأمريكية يوم 30 كانون الثاني/ يناير من العام الحالي تقريرا أطلق عليه اسم "تقرير الكرملين" يتضمن "قائمة سوداء" تشمل أسماء 210 أشخاص من كبار المسؤولين الروس ورؤساء الشركات بالإضافة إلى 96 رجل أعمال، من المحتمل أن يخضعوا لفرض عقوبات عليهم في أقرب وقت.
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