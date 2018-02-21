وفاة المبشر الأمريكي بيلي غراهام واعظ الملايين ومستشار الرؤساء

توفي المبشر الأمريكي بيلي غراهام الذي قدم المشورة للرؤساء ووعظ الملايين في جميع أنحاء العالم، من موطنه في ولاية نورث كارولاينا إلى كوريا الشمالية على مدى 70 عاما، توفي اليوم الأربعاء (21 فبراير/ شباط) عن عمر ناهز 99 عاما.

وقال جيريمى بلوم المتحدث باسم جمعية بيلي غراهام الإنجيلية "إن غراهام توفي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت غرينتش) في منزله بمونتريت في ولاية نورث كارولاينا.

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وكان غراهام شخصية قوية وبدأ التبشير في شبابه واشتهر بملامحه الحادة وحركته على المسرح وهو يرفع الكتاب المقدس ليعلن أن السيد المسيح هو الحل الوحيد لمشاكل البشرية.

وطبقا لكنيسته، فقد ألقى غراهام عظات على عدد من الناس أكثر من أي شخص آخر في التاريخ، ووصلت كلماته إلى مئات الملايين من الناس إما شخصيا أو عبر التلفزيون والأقمار الصناعية.

وأصبح غراهام فعليا قس البيت الأبيض لعدد من الرؤساء الأمريكيين، وعلى رأسهم ريتشارد نيكسون.