الاستخبارات الأمريكية: روسيا والصين تطوران إمكانياتهما من أجل مقاومة الولايات المتحدة

أعلن النائب الأول لمدير الاستخبارات الأمريكية، سيو غوردون، أن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن روسيا والصين قد تمتلكان سلاحا مداريا مضادا للأقمار الصناعية خلال بضع سنوات.