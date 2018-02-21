مسؤول أمريكي: أمريكا لا تخطط لاتصالات مع كوريا الشمالية في بيونع تشانغ

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تخطط لأية اتصالات مع كوريا الشمالية، في ختام دورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية.

© REUTERS/ YONHAP واشنطن تدعو الجميع إلى قطع العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك. أكد ممثل الإدارة الأمريكية أن السبب لعدم التخطيط لعقد هذه الاجتماعات بين الطرفين، هو أن زيارة الوفد الأمريكي لكوريا الجنوبية هو "دعم الرياضيين الأمريكيين".

وأضاف ممثل الإدارة الأمريكية ردا عن سؤال عما إذا كان من المقرر إجراء اتصالات مع جمهورية كوريا الشمالية ، قائلا: "لا".

وأكد المسؤول أن زيارة الوفد الأمريكي تأكيد على التحالف مع كوريا الجنوبية والاحتفال بنجاح دورة الألعاب الأولمبية.

وكان البيت الأبيض قد أكد، اليوم الأربعاء 21 فبراير/ شباط، التقارير حول إلغاء كوريا الشمالية لاجتماع مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس خلال دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ.