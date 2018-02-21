رئيس فنزويلا يريد إجراء الانتخابات في 22 أبريل

نحن بحاجة إلى تقديم موعد الانتخابات من أجل تحديث جميع مستويات السلطة وتكريس نفسنا فقط للعمل، واقترح انتخابات برلمانية ضخمة، سنتوجه إليها مع كتلة المعارضة الفنزويلية "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية، أو بدونها".
يذكر، أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي لصالح بدء العملية لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه، من جانبه اتهم مادورو المعارضة بمحاولة "انقلاب برلماني"، حسب تعبيره.
وبدأ في فنزويلا منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي الحوار بين السلطة والمعارضة لإيجاد حل للأزمة، واتفق الجانبان على "خارطة طريق" للحوار، لكن المفاوضات تعثرت في وقت لاحق.
ويأتي ذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة في البلاد، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين، وتشهد فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية.
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