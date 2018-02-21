رئيس فنزويلا يريد إجراء الانتخابات في 22 أبريل

أعلن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء 21 فبريار رغبته في إجراء "انتخابات ضخمة" على كافة مستويات السلطة التشريعية بما فيها الجمعية الوطنية للبلاد والهيئات التشريعية والبلديات بالتساوي مع الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 22 نيسان/أبريل.

© AP Photo/ Eraldo Peres رئيس البرازيل تامر يقر بوجود "نزاع دبلوماسي" مع فنزويلا

مكسيكو — سبوتنيك . وقال مادورو على أثير التلفزيون المحلي:

نحن بحاجة إلى تقديم موعد الانتخابات من أجل تحديث جميع مستويات السلطة وتكريس نفسنا فقط للعمل، واقترح انتخابات برلمانية ضخمة، سنتوجه إليها مع كتلة المعارضة الفنزويلية "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية، أو بدونها".

يذكر، أن فنزويلا تشهد أزمة سياسية، حيث صوتت الجمعية الوطنية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي لصالح بدء العملية لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه، من جانبه اتهم مادورو المعارضة بمحاولة "انقلاب برلماني"، حسب تعبيره.

وبدأ في فنزويلا منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي الحوار بين السلطة والمعارضة لإيجاد حل للأزمة، واتفق الجانبان على "خارطة طريق" للحوار، لكن المفاوضات تعثرت في وقت لاحق.

ويأتي ذلك على خلفية أزمة اقتصادية حادة في البلاد، ناجمة عن هبوط أسعار النفط في العامين الأخيرين، وتشهد فنزويلا نقصا حادا في الأغذية والسلع الاستهلاكية، ونسبة هائلة من التضخم وانخفاض إيرادات الميزانية.