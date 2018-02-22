تسجيل
12:14 12 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البنتاغون

    البنتاغون: لن ننشر صواريخ كروز برؤوس نووية إذا نفذت روسيا "المعاهدة"

    © AFP 2018/
    العالم
    انسخ الرابط
    0 03

    أعلنت وزارة الدافع الأمريكية البنتاغون أن الولايات المتحدة لن تقوم بنشر صواريخ كروز مجهزة برؤوس نووية، في حال نفذت روسيا معاهدة الحد من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

    انطلاق صاروخ هاربون من سفينة حربية أمريكية
    © Photo/ Public domain
    البنتاغون يكتشف صواريخ جديدة قادرة على ضرب أمريكا
    واشنطن — سبوتنيك. وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون النووية وسياسة الدفاع الصاروخي روبرت سوفر:

    إن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تنشر صواريخ كروز النووية، وفقا ما هو مكتوب بالعقيدة النووية الوطنية الأمريكية، في حال روسيا امتثلت لمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

    وقال سوفر أمام قمة للردع النووي في واشنطن: "نحن نقول في العقيدة، إنه في حال بدأت روسيا في الامتثال لمعاهدة الحد من الأسلحة القصيرة و المتوسطة، فضلا عن البدء بمفاوضات حول تخفيض الأسلحة النووية التكتيكية، وإذا غيرت سلوكها الجيوسياسي العدواني على الساحة الدولية، عندها يمكننا أن نقول بأنه ليست هناك ضرورة لنشر صواريخ كروز البحرية "، على حد وصفه.

    وأوضح سوفر أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ما أذا كانت ستمدد معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها  مع روسيا بعد عام 2021، لكنها تعتزم تنفيذ هذه المعاهدة في الوقت الحالي.

    وقال سوفر لوكالة "سبوتنيك"  ردا على سؤال عما أذا كانت الولايات المتحدة تعتزم تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى حتى عام 2026: " نحن نقول في العقيدة النووية سنتابع المعاهدة ولكننا لم نقرر بعد (بشأن التمديد)".

    وكان البنتاغون قد أصدر، في وقت سابق، الاستراتيجية النووية الأمريكية الجديدة، التي أولي فيها اهتماما كبيرا لتطوير القوات النووية الروسية. ومن بين التهديدات المحتملة الأخرى ذكر البنتاغون كوريا الشمالية وإيران والصين. وأعلن البنتاغون أن الجهود الأمريكية ستهدف إلى تطوير رؤوس نووية ذات طاقة منخفضة.

    بالإضافة إلى ذلك، تنص العقيدة، على أن الولايات المتحدة سوف تستمر في إنفاق المال على تحديث القوات النووية وتطوير عناصر "الثالوث النووي" (صواريخ عابرة للقارات والغواصات الاستراتيجية وقاذفات القنابل)، وأكدت الولايات المتحدة، أنها تؤيد بشكل عام خفض الأسلحة النووية، لكنها انتقدت الاقتراح الوارد في الأمم المتحدة، الاتفاقية حول حظرها الكامل، بأنها لا تستجيب لجدول الأعمال الحالي.

    يذكر أن روسيا والولايات المتحدة كانتا قد تبادلتا في وقت سابق الاتهامات بانتهاك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى التي تم توقيعها في عام 1987 للحد من صنع واختبار ونشر الصواريخ من هذا النوع.

     

    انظر أيضا:

    البنتاغون يكتشف صواريخ جديدة قادرة على ضرب أمريكا
    البنتاغون: روسيا تنافس الولايات المتحدة استراتيجيا في أمريكا اللاتينية
    حالة من الفزع تنتاب البنتاغون
    البنتاغون يسعى لدعم المعارضة السورية بـ 1.4 مليار دولار
    خبير روسي يرد على تصريحات البنتاغون حول الوجود الروسي في سوريا
    البنتاغون: أمريكا تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات لأراضيها وشعبها
    البنتاغون: التحالف أبلغ روسيا مسبقا بالضربة التي سيوجهها للقوات الموالية للجيش السوري
    في حدث نادر... ترامب يطلب من البنتاغون تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي
    الكلمات الدلالية:
    صواريخ كروز, معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى, البنتاغون, مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون النووية وسياسة الدفاع الصاروخي, روبرت سوفر, أمريكا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قناصة روسية في الجيش الروسي
    العيون الساهرة من أجل أوطانهن
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    ممثلة إباحية تنقلب على ترامب والسبب المزعوم: علاقة جنسية
    عملية غصن الزيتون التركية في عفرين السورية
    سير عملية "غصن الزيتون" التركية في عفرين السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك