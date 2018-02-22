أردوغان يزور موريتانيا في 28 فبراير الجاري

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موريتانيا في 28 شباط/ فبراير الجاري، في إطار جولة أفريقية تشمل أيضا الجزائر ومالي والسنغال وتبدأ في 26 من الشهر الجاري وتنتهي في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

نواكشوط — سبوتنيك . وقال وزير الثقافة و الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ أن:

هناك زيارة مرتقبة لكل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موريتانيا، وأن الاستعدادات جارية لإتمام الزيارتين في أحسن الظروف.

وبحسب مصادر موريتانية فإن أردوغان سيبحث مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز العلاقات الثنائية بين تركيا وموريتانيا وخاصة الجانب الاقتصادي، إضافة إلى جهود موريتانيا في إطار مكافحة الإرهاب ودعم التنمية في منطقة الساحل.

وكان من المتوقع أن تتم هذه الزيارة في جولة أردوغان الأفريقية التي قام بها في الفترة بين 24 و27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيلها إلى جولته الثانية لأفريقيا.