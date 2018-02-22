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    تفجير السفارة الأمريكية في الجبل الأسود

    هجوم انتحاري قرب السفارة الأمريكية في الجبل الأسود

    © REUTERS/ STEVO VASILJEVIC
    العالم
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    قالت وسائل إعلام محلية، صباح اليوم الخميس 22 فبراير/شباط، إن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى السفارة الأمريكية في بودغوريتشا عاصمة جمهورية الجبل الأسود ثم فجر نفسه.

    نائب الرئيس الأمريكي يستقبل رئيس وزراء الجبل الأسود
    © REUTERS/ JOSHUA ROBERTS
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    وقال موقع "بورتال أناليتيكا" الإلكتروني، إن الهجوم وقع قبيل منتصف ليل الأربعاء بخمس دقائق، مضيفاً أن سكانا في المنطقة سمعوا دوي انفجارين.

    بدروها، قالت وكالة "رويترز"، إن مركبة تابعة للشرطة أغلقت الشارع الذي تقع به السفارة، مضيفة أنه لم تظهر أضرار بالمبنى، وأكدت أن السفارة الأمريكية نصحت رعاياها بالبقاء بعيداً عن الموقع حتى إشعار آخر.

    وقالت السفارة على موقعها الإلكتروني: "تنبه السفارة الأمريكية في بودغوريتشا المواطنين الأمريكيين إلى أن هناك وضعاً أمنياً نشطاً بالسفارة الأمريكية، تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".

    وأصبحت جمهورية الجبل الأسود، أخيراً، الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي، وذلك في مايو/ أيار الماضي.

    انظر أيضا:

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